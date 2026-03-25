Prezydent powołał Radę Biznesu. "Za cel stawiam sobie przełomowe inwestycje"

Podczas uroczystości prezydent wygłosił przemówienie. – Siła polskiej gospodarki opiera się z jednej strony na sile i pracowitości polskich pracowników, ludzi, którzy każdego dnia ciężko pracują, a z drugiej strony na innowacyjności, przedsiębiorczości i trudnym decyzjom podejmowanym w świecie biznesu. Polski sukces gospodarczy w ostatnich ponad 35 latach jest rzeczą obiektywną. Zaproszenie na szczyt G20 jest mierzalną miarą naszego sukcesu. To wyraźny sygnał, że na arenie międzynarodowej Polska zaczyna się liczyć – wskazał.

– Za cel swojej prezydentury stawiam sobie wspieranie inwestycji przełomowych, na które czeka cała Polska, dlatego złożyłem inicjatywę "Tak! Dla CPK" i "Tak! Dla Polskich Portów". To, co jest dla mnie ważne, to wzmacnianie odporności łańcuchów dostaw. Chciałbym razem z Wami patrzeć na położenie Polski jak na wielki walor, który daje nam możliwość stania się ekonomicznym sercem Europy. Bardzo ważna jest też dla mnie dyskusja o polskim miksie energetycznym. Jestem konsekwentny w swoim przekonaniu, że nie możemy zbyt szybko odejść od węgla, który jest dla mnie wyrazem stabilizacji polskiej gospodarski, natomiast atom jest z całą pewnością przyszłością – mówił Karol Nawrocki.

Członkowie Rady Biznesu. Znamy nazwiska

W skład Rady Biznesu przy prezydenci RP weszli: Tomasz Bajsarowicz, Małgorzata Bieniaszewska, Robert Bodendorf, Mariusz Breś, Marcin Cechini, Michał Czekaj, Artur Dela, Piotr Dębicki, Robert Dobrzycki, Krzysztof Domarecki, Robert Dziubeła, Jan Falkowski, Ryszard Florek, Andrzej Goździkowski, Władysław Grochowski, Bohdan Hatała, Jan Jagieniak, Rafał Jańczuk, Artur Jarczyński, Waldemar Jaszczur, Jarosław Józefowicz, Jarosław Kołtun, Marcin Piotr Kowalik, Michał Kozak, Mieczysław Kozłowski, Jarosław Królewski, César Lipka, Paweł Łosowski, Aneta Łukaszuk-Łapińska, Maciej Maciołek, Mieczysław Masłowski, Rafał Modrzewski, Paweł Ossowski, Krzysztof Pawiński, Grzegorz Pellowski, Janusz Popaszkiewicz, Jarosław Prymas, Zbigniew Przybysz, Kazimierz Putyra, Tomasz Radomski, Remigiusz Rogowski, Dariusz Sapiński, Krzysztof Siewierski, Mateusz Staniszewski, Dariusz Stokowski, Antoni Stolarski, Wojciech Strzałkowski, Katarzyna Syczewska, Przemysław Sztuczkowski, Grzegorz Szymański, Tomasz Szypuła, Andrzej Tyborowski, Marek Wasiak, Krzysztof Weka, Andrzej Wiśniowski, Piotr Żak.

Wisła Kraków poinformowała, że "prezydent Polski – Karol Nawrocki powołał Jarosława Królewskiego – właściciela i prezesa TS Wisła Kraków S.A. – do nowo utworzonej Rady Biznesu". "To ogromne wyróżnienie dla naszej społeczności i docenienie merytorycznej pracy ponad podziałami. Prezes Wisły Kraków będzie łączył funkcję członka Rady Biznesu z uczestnictwem w Radzie Przyszłości Polski, powołanej w lutym przez premiera Donalda Tuska" – zaznacza klub piłkarski.

