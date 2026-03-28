Zmiana czasu na letni. Ile zarobią pracownicy za tzw. nockę?

Zmiana czasu z zimowego na letni oznacza, że w nocy o godz. 2 przesuwamy zegary od razu na godz. 3. Oznacza to nie tylko krótszy sen, ale także czas pracy dla osób, które mają wtedy tzw. nockę, czyli nocny dyżur. Pracownicy mogą mieć wątpliwość, czy w związku z tym ich pensja również zostanie pomniejszona.

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wyjaśnia, że pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie zasadnicze. W tej sytuacji zastosowanie mają ogólne zasady Kodeksu pracy. Mówią one, że jeśli pracownik był gotowy do świadczenia pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn od siebie niezależnych – a taką jest właśnie administracyjna zmiana czasu – zachowuje prawo do pełnej pensji. W praktyce za marcową nocną zmianę pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie zasadnicze, jak za każdą inną.

Mniejsza pensja przez zmianę czasu. Znamy kwotę

Różnica dotyczy jednak dodatku za pracę w porze nocnej, który jest jednym z elementów pensji. W wyniku zmiany czasu na letni będzie on niższy. Główny Inspektor Pracy cytowany przez "Fakt" wyjaśnia, że wynika to wprost z przepisów. "Pora nocna, zgodnie z Kodeksem pracy, obejmuje 8 godzin między godz. 21 a 7, a dodatek do wynagrodzenia przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w tych ramach" – zaznacza Marcin Stanecki

Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą faktycznie przepracowaną godzinę. W sytuacji, gdy jedna z godzin "znika" w wyniku przesunięcia zegarów, płaca za nią nie wpłynie na konto pracownika. "To jedyna różnica dotycząca osób pracujących w nocy, gdy zegary przestawiane będą na czas letni" – podkreśla szef PIP Stanecki. Nie jest to jednak duża strata finansowa – wysokość dodatku to 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W marcu ten dodatek wynosi 5,46 zł brutto za godzinę.

