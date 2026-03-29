Polska wyjdzie z ETS w 2028 r.!

Rzecz jasna, pod warunkiem, że ekipie Tuska jakimś cudem nie uda się zgromadzić wokół siebie większościowej koalicji, bo ta na pewno pozostawiłaby Polskę i Polaków w niewoli Zielonego Ładu, czyli obowiązującego ETS1 i mającego wejść w życie w 2028 r. ETS2, który nas po prostu dobije – jeszcze wyższymi cenami prądu, ogrzewania i paliw, horrendalnymi kosztami obowiązkowej wymiany pieców na „OZE-sroze”, przymusowego ocieplania domów, zamiany aut na elektryczne itd.