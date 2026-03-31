Rosja ratuje Kubę. Trump dał zielone światło

Trump zapytany przez dziennikarzy, czy doniesienia "New York Timesa" o tym, że rosyjski tankowiec z ropą będzie mógł dotrzeć na Kubę, są prawdziwe, odparł: "Powiedziałem im, że jeśli jakiś kraj chce teraz wysłać trochę ropy na Kubę, to nie mam problemu, czy jest to Rosja, czy nie".

Rosyjska ropa zmierza na Kubę

Statek Anatolij Kołodkin, który przewozi 730 tys. baryłek ropy naftowej, znajdował się u wybrzeży północno-wschodniej Kuby w niedzielę wieczorem (29 marca) i według danych MarineTraffic do wtorku (31 marca) powinien zacumować w zachodnim porcie Matanzas.

Tankowiec został objęty sankcjami przez USA, UE i Wielką Brytanię po inwazji Rosji na Ukrainę na początku 2022 r. Był eskortowany przez rosyjski okręt wojenny przez kanał La Manche, zanim oba statki rozstały się na Oceanie Atlantyckim.

Media podkreślają, że byłby to pierwszy transport ropy naftowej na wyspę od stycznia, przynosząc tymczasową ulgę 9,6-milionowemu krajowi, który doświadcza pogłębiającego się kryzysu energetycznego i gospodarczego. Kubańczycy zmagają się m.in. z codziennymi przerwami w dostawach prądu.

Według ekspertów, spodziewana dostawa ropy z Rosji może przełożyć się na ok. 180 tys. baryłek oleju napędowego, co wystarczy do zaspokojenia kubańskich potrzeb na dziewięć, może dziesięć dni.

Kuba na celowniku Trumpa. "Będzie następna" po Wenezueli?

Kuba straciła swojego głównego regionalnego sojusznika i dostawcę ropy – Wenezuelę, po tym jak w styczniu siły amerykańskie pojmały prezydenta kraju Nicolasa Maduro i przetransportowały go do Nowego Jorku, gdzie stanął przed sądem pod zarzutem "narkoterroryzmu".

Trump od wielu tygodni grozi Kubie, ostrzegając, że "będzie następna". – Kuba jest skończona, mają zły reżim, mają bardzo złe i skorumpowane przywództwo, a to, czy dostaną statek z ropą, czy nie, nie będzie miało znaczenia – powiedział prezydent USA.

