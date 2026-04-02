Co z gazem dla Polski? Ruszyły rozmowy

Projekt dotyczy infrastruktury polskiego odcinka gazociągu Jamał – Europa.

Plan ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostosowanie systemu do rosnącego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Uwagi należy zgłaszać do 23 kwietnia 2026 r.

Co zakłada plan rozwoju?

Gaz-System, w porozumieniu z Urzędem Regulacji Energetyki, przystąpił do opracowania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2027-2036 (KDPR 2027-2036) w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe – Część B, dotyczącej powierzonej infrastruktury SGT, podano.

"Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju na lata 2027-2036 Część B zakłada głównie utrzymanie istniejących zdolności przesyłowych SGT na kierunku zachód – wschód, a także dostosowanie majątku technicznego SGT do funkcjonowania w nowym kształcie po wydzieleniu w ramach umowy powierzenia 2023-2068" – czytamy w planie rozwoju.

"Zakres przewidywanych inwestycji w planie rozwoju część B, dotyczących przebudowy i modernizacji obiektów SGT, uwzględnia między innymi zadania odseparowania majątku technicznego SGT od majątku Europol Gaz niepodlegającego powierzeniu. Ponadto uwzględnia zadania związane z modernizacją systemów pomiarowych oraz systemów łączności i sterowania zespołami podłączeniowymi tłoczni (ZPT) oraz stacjami pomiarowymi (SP), a także wykonaniem niezależnego zasilania elektrycznego na wszystkich ZPT i SP oraz pracami o charakterze architektoniczno-budowalnym (zabudowa ogrodzenia, niezależnych dojazdów, bram, etc.)" – podano.

Tak biegnie gazociąg jamalski

KDPR 2027-2036 Część B jest sporządzany dla infrastruktury SGT (Majątku technicznego SGT), tj. majątku powierzonego Gaz-System zgodnie z umową powierzenia 2023-2068. Gazociąg jamalski (SGT) przebiega na terenie Polski przez obszar 5 województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Dla każdego z województw przygotowano podstawowe informacje dotyczące infrastruktury Europol Gaz na przedmiotowym obszarze administracyjnym, wskazano.

Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju, podobnie jak w przypadku poprzednich uzgodnionych z prezesem URE planów rozwoju, będzie przeanalizowanie uwag, sugestii i oczekiwań uczestników rynku oraz przedstawienie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki zmodyfikowanego projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Część B do uzgodnienia, przekazano także.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Czytaj też:

URE zatwierdził podwyżkę taryfy przesyłowej Gaz-Systemu na 2026 rokCzytaj też:

Gazprom ustanowił rekord dostaw gazu do Europy przez kraj NATO