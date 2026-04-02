Ekspansja zagranicznej firmy w Polsce. Otwarcia i nowe etaty

Sieć sklepów Action, obecna na polskim rynku od 2017 roku, dysponuje już ponad 450 placówkami i nadal dynamicznie rozwija swoją działalność.

Ekspansja zagranicznej firmy w Polsce

Jak pisze branżowy serwis "Dla handlu", dziś Action należy do grona najszybciej rosnących firm w sektorze handlu detalicznego. Strategia Action opiera się na dużej rotacji asortymentu. W ofercie znajduje się ponad 6000 produktów z różnych kategorii – od artykułów do domu, przez narzędzia, po zabawki i kosmetyki. Co tydzień na półkach pojawia się około 150 nowych pozycji. Klienci przyciągani są także niskimi cenami – wiele produktów kosztuje zaledwie kilka złotych, co sprawia, że kupujący chętnie odwiedzają sklepy tej sieci.

Jak pisze "Dla handlu", firma poszukuje około 100 nowych pracowników, jednak to dopiero początek planów rekrutacyjnych. Jak informuje serwis strefabiznesu.pl, w najbliższym czasie Action zamierza zatrudnić kolejne 400 osób.

Rekrutacja dotyczy nie tylko pracowników do nowych sklepów, lecz także stanowisk w centrach dystrybucyjnych oraz w biurze głównym. Firma zachęca kandydatów stabilnym zatrudnieniem, pakietem świadczeń socjalnych oraz możliwością rozwoju i awansu w szybko rozwijającej się strukturze. Niespożywcza sieć dyskontów zapowiedziała szeroko zakrojoną rekrutację, w ramach której powstaną setki nowych miejsc pracy.

Rządy pogorszają warunki działalności małym i średnim firmom

W Polsce niemal nieustannie pogarszane są warunki dla małych i średnich przedsiębiorców. Rządy nakładają coraz wyższe podatki, podwyższają przymusowe składki ubezpieczeniowe, dokładają kolejne regulacje i kolejne biurokratyczne utrudnienia. Z tym wszystkim zdecydowanie lepiej radzić mogą sobie wszelkie korporacje i większe firmy, szczególnie zagraniczne dysponujące znaczącym kapitałem.

Rekordowa ilość zawieszanych i zamykanych firm na przestrzeni ostatnich kilku lat wynika z szeregu czynników, w tym przede wszystkim ze sztucznie zawyżanych podatkami kosztów energii, które dużym stopniu generuje unijna polityka tzw. transformacji energetyczno-klimatycznej.

Czytaj też:

Neokolonizacja polskiej gospodarki i dominacja unijnej oligarchiiCzytaj też:

Nadchodzi reforma PIP. Warzecha gorzko: Prezydent kolejny raz wykonał unik