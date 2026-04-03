Koniec z alkoholem. Duża sieć hoteli zdecydowała się na ciekawy eksperyment

Arche, największa prywatna sieć hotelowa w Polsce, będąca właścicielem 24 hoteli, wystartuje z pilotażowym programem ograniczającym spożycie alkoholu. Spółka chce w ten sposób włączyć się do walki z tragicznymi skutkami alkoholizmu.

"W najbliższych miesiącach Grupa Arche przeprowadzi w swoich obiektach pilotażowe autorskie kampanie przeciwalkoholowe, które obejmują działania z zakresu bezpośrednich reakcji obsługi, edukacji czy implementacji procedur informacyjnych. Najnowszy zbiór wewnętrznych zasad w hotelach tej sieci opiera się nie tylko na przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków (...), ale ponadto stopniowym całkowitym wycofaniu jego sprzedaży w wytypowanych obiektach testowych w Łodzi" – podkreślono w komunikacie.

Alkohol znika z hoteli. Na razie na próbę

– Stopniowo w naszych hotelach planujemy nieeksponowanie trunków wysokoprocentowych na półkach barów i restauracji, tak aby butelki nie kusiły naszych gości. Alkohol będzie sprzedawany niejako "spod lady", bo klient odnajdzie go tylko na wyraźne życzenie w specjalnej karcie. Natomiast za wesela bez alkoholu zamierzamy udzielać 20 proc. rabatu – wskazał prezes Arche Władysław Grochowski.

Najdalej idącym elementem pilotażu ma być całkowite wycofanie alkoholu w dwóch wytypowanych hotelach w Łodzi. – Wymaga to jednak przeprowadzenia najpierw pewnego procesu związanego z logistyką i wygaszaniem zawartych umów. W istocie chodzi nam o realne zderzenie się z problem i obniżenie spożycia alkoholu, a nie sytuację, żeby w pobliżu naszych obiektów jak grzyby po deszczu rosły jakieś całodobowe sklepy monopolowe. Faktyczne skutki wszystkich pilotażowych działań chcemy podsumować w październiku b.r. Wówczas zobaczymy, które z elementów były najbardziej efektywne i warto je wprowadzić do obiektów Arche na stałe – przekazał Grochowski.

Bezalkoholowe alternatywy coraz popularniejsze

Ruch spółki Arche wpisuje się w rosnący w Polsce trend konsumencki – NoLo (no alcohol/low alcohol) – polegający na świadomym ograniczaniu lub całkowitej rezygnacji z alkoholu na rzecz napojów bezalkoholowych (0,0 proc.) lub niskoalkoholowych (do 1,2 proc.).

Sprzedaż piw bezalkoholowych w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu lat o ponad 250 proc. Aż 97 proc. Polaków spróbowało piwa bezalkoholowego, zaś 62 proc. konsumentów sięga po nie regularnie. Polska jest trzecim największym producentem piw 0,0 proc. w Europie. Nasz kraj, razem z Niemcami i Hiszpanią, odpowiada za 68 proc. europejskiej produkcji "zerówek".

Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że piwo bezalkoholowe jest narzędziem wspierającym politykę zdrowotną, polegającą m.in. na ograniczaniu szkód wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Eksperci zauważają, że wzrost popularności piw bezalkoholowych to część szerszego trendu odchodzenia od alkoholu na rzecz zdrowszych alternatyw.

Tymczasem, jak się okazuje, Ministerstwo Finansów prowadzi prace mające na celu podniesienie stawki podatku VAT do 23 proc. na bezalkoholowe napoje. Projekt ma zostać ujęty w ustawie budżetowej na 2026 r. i wpisywać się w szersze działania fiskalne związane z procedurą nadmiernego deficytu, do której Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską. Z szacunków resortu finansów wynika, że podwyższenie stawek VAT może odebrać konsumentom tych towarów 18,7 mld zł, by zasilić nimi budżet państwa.

Czytaj też:

