Podwyżka VAT w przygotowaniu. "Element strategii stabilizowania finansów"

NoLo – przypomnijmy – to popularny od kilku lat trend konsumencki oznaczający spożywanie napojów bezalkoholowych. Są to swoiste odpowiedniki piwa czy wina.

Podwyżka VAT na NoLo

Jak się okazuje, Ministerstwo Finansów prowadzi prace mające na celu podniesienie stawki podatku VAT do 23 proc. na tego typu bezalkoholowe. Polacy mieliby zapłacić więcej również za napoje energetyczne zawierające sok owocowy.

Projekt ma zostać ujęty w ustawie budżetowej na 2026 rok i wpisywać się w szersze działania fiskalne związane z procedurą nadmiernego deficytu, do której Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską.

Z szacunków resortu finansów wynika, że podwyższenie stawek VAT może odebrać konsumentom tych towarów 18,7 miliardów złotych, by zasilić nimi budżet państwa.

Wydatkami rządy spowodowały nadmierny deficyt

Jak pisze Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podwyżka stawek VAT jest "elementem strategii stabilizowania finansów publicznych i dostosowywania polityki fiskalnej do wymogów Unii Europejskiej". Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie, została zobowiązana do podjęcia działań mających na celu ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB.

Resort nie kryje, że wzrost podatku VAT na wybrane grupy produktów ma zatem charakter dochodowy, a nie regulacyjny. Podwyżka obejmie napoje, które dotąd były objęte stawką VAT 8 proc. lub 5 proc., "mimo że ich skład lub charakter były zbliżone do napojów opodatkowanych stawką podstawową".

Rządzący zaznaczają, że zmiana dotyczyć będzie wyłącznie produktów bezalkoholowych imitujących napoje alkoholowe – czyli piw, win, cydrów oraz drinków 0 procent, a także – jak wspomnieliśmy – energetyków z dodatkiem soku owocowego.

Ile podrożeją piwo i wino bezalkoholowe?

Wzrost stawki VAT do 23 proc. może bezpośrednio w oczywisty sposób przełoży się na ceny detaliczne tych produktów. Analitycy branży szacują, że piwo bezalkoholowe może podrożeć średnio o 0,50–0,80 zł za butelkę, a wino 0 proc. nawet o 2–3 zł na butelce 750 ml, w zależności od producenta i marży detalicznej.

Dla producentów napojów bezalkoholowych oznacza to również wyższe koszty logistyczne i konieczność dostosowania cenników.

