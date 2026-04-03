Kłopoty Energi. Do akcji wkracza gigant

Jak podaje Business Insider Polska, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Energi zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 3,01 mld zł, czyli do kwoty 7,5 mld zł. "Te 3 mld zł to w cenie nominalnej akcji, cena emisyjna będzie jednak wyższa" – czytamy.

Tyle wyniesie cena akcji

Do podwyższenia kapitału ma dojść za pomocą akcji serii CC z zachowaniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy. "To znaczy, że na każdą akcję zostanie wyemitowane prawo poboru, które potem można wykorzystać do zapisu na nowe akcje. Na niewykorzystane prawa poboru można się zapisać w zapisie dodatkowym" – wskazuje businessinsider.com.pl.

Obecnie głównym akcjonariuszem jest Orlen, który posiada 92,3 proc. akcji. Oznacza to, że koncern paliwowy będzie głównym podmiotem finansującym emisję. Bez Orlenu takie działanie nie jest możliwe. Walne zgromadzenie giganta jednak już przegłosowało uchwałę w tej sprawie, co oznacza, że klamka zapadła.

Cena emisyjna nowych akcji serii CC to obecnie 18,50 zł za walor. Taka stawka oznacza łączną wartość emisji w wysokości 5,1 mld zł.

Zmiany w Enerdze. Jest nowa prezes

Rada nadzorcza Energi powierzyła Magdalenie Kamińskiej, w miejsce dotychczasowej funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych, funkcję prezesa zarządu spółki VIII Kadencji od 1 kwietnia 2026 roku – podała spółka.

Jednocześnie rada powołała od tego samego dnia Przemysława Janiaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję wiceprezesa.

"Magdalena Kamińska od 4 lutego 2025 roku pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Energi SA ds. finansowych, a od 12 listopada tego samego roku – p.o. prezesa zarządu spółki. Wcześniej, od lipca 2024 roku, była wiceprezesem zarządu Energi Wytwarzania. Jest członkiem rady nadzorczej w spółce Baltic Service Offshore Solutions sp. z o.o. (podmiot z Grupy Energa) oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. [...] Z Grupą Energa związana od 2011 roku, gdzie m.in. zarządzała obszarem finansów pełniąc funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Finansów" – czytamy w komunikacie.

Przemysław Janiak od 2020 roku ściśle współpracował z Grupą Energa w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową, podano także.

