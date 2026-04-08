Niemcy szukają recepty na kryzys. Chcą rozwiązań wprowadzonych w Polsce

Konflikt na Bliskim Wschodzie napędził ceny paliw. Konsumenci w Europie musieli z dnia na dzień przystosować się do wysokich cen benzyny i oleju napędowego. Rządy wielu państw podjęły decyzje, aby regulować ceny paliw. Nie wszędzie jednak przyniosło to zadowalające rezultaty.

"Sueddeutsche Zeitung" wskazuje w opublikowanym na swoich łamach artykule, że przepisy, które wprowadził niemiecki rząd w celu powstrzymania rosnących cen paliw, nie działają. Litr oleju napędowego kosztował we wtorek (7.04) średnio 2,45 euro. Za litr benzyny E10 trzeba było płacić 2,19 euro. Kanclerz Niemiec staje pod coraz większą presją, tym bardziej, że Niemcy widzą, iż ich sąsiedzi znacznie lepiej radzą sobie w rosnącymi kosztami benzyny i oleju napędowego. Gazeta wymienia tutaj m.in. Polskę.

"Wiele osób zauważa, że w sąsiednich krajach dzieje się więcej. Kiedy tydzień temu Polska ograniczyła ceny poprzez ulgi podatkowe, po niemieckiej stronie zaczęły tworzyć się korki. Austria (...) wprowadziła korekty w postaci obniżenia podatku akcyzowego oraz nałożenia ograniczeń cenowych na koncerny naftowe" – czytamy.

Gazeta wspomina, że w zeszłym tygodniu poseł CDU do Bundestagu Florian Oest zaproponował wprowadzenie w Niemczech rozwiązań, które przyjęła Polska.

– Sytuacja w Polsce pokazuje, że wprowadzenie limitu cen paliw może przyczynić się do większej stabilności – powiedział Oest cytowany przez stację telewizyjną MDR.

Ceny ropy spadają

W środę ceny ropy naftowej spadły najbardziej od niemal sześciu lat. Spadek cen ropy nastąpił po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na propozycję Pakistanu, dotyczącą dwutygodniowego zawieszenia broni w konflikcie z Iranem.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 96,20 USD, czyli mniej o 14,83 proc. Brent na ICE na VI jest wyceniana po 94,46 USD za baryłkę – mniej o 13,55 USD.

