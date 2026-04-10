Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Benzyna tańsza, diesel droższy

W piątek w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii.

Cena maksymalna paliwa. Obowiązuje w sobotę, niedzielę i poniedziałek

Od soboty do poniedziałku cena maksymalna litra benzyny 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,14 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,73 zł za litr. Maksymalna cela oleju napędowego wyniesie 7,68 zł za litr z uwzględnieniem VAT.

Oznacza to, że w sobotę spadną ceny maksymalne obu rodzajów benzyn. Cena diesla wzrośnie.

W piątek cena maksymalna dla benzyny 95 wynosi 6,17 zł. Cena benzyny 98 z VAT nie może być większa niż 6,77 zł za litr, z kolei cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,66 zł za litr.

31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, zaś oleju napędowego – 7,60 zł.

Maksymalna cena paliwa

W ubiegły wtorek wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

