Niemiecki hotel ogłosił upadłość. Nie wytrzymał polskiej konkurencji?

Uznam to wyspa przybrzeżna na Bałtyku, na pograniczu Polski i Niemiec, zamykająca od północnego zachodu Zalew Szczeciński. Od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Jednak mimo atrakcyjnego położenia tuż przy plaży hotel Kaliebe zaczął się mierzyć z poważnymi problemami finansowymi.

W marcu Sąd Rejonowy w Lipsku wszczął postępowanie upadłościowe wobec hotelu. Wyznaczono tymczasowego syndyka. Jak opisał serwis kreiszeitung.de, na który powołuje się dziennik "Bild", kłopoty Kaliebe mają swoje źródło w wysokich kosztach rozbudowy i modernizacji, które przekształciły dawniej trzygwiazdkowy hotel w obiekt o wyższym standardzie. Sytuację pogorszył także spadek przychodów, spowodowany m.in. konkurencją ze strony tańszych hoteli położonych po polskiej stronie.

Dodatkowo branża hotelarska na wyspie Uznam zmaga się z brakiem pracowników oraz rosnącymi kosztami energii i żywności, w związku z czym już wkrótce upadłość mogą ogłosić kolejne obiekty. W ostatnim czasie zamknięto znany hotel Scheelehof w Stralsundzie, a na samej wyspie Uznam po 125 latach działalności przestał istnieć hotel Usedom Palace.

Kryzys w Niemczech

Poważny kryzys przeżywa również niemiecka branża gastronomiczna. Agencja Creditreform wskazała w swojej najnowszej analizie, że liczba upadłości wzrosła w 2025 r. czwarty raz z rzędu. Wstępne dane pokazują, iż w ubiegłym roku taki los spotkał ponad 2,9 tys. przedsiębiorstw, co stanowi najwyższy poziom od 2011 r., a także wzrost o 30 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Łącznie w latach 2020-2025 odnotowano ponad 11,2 tys. upadłości.

– Pandemia, kryzys energetyczny i inflacja mocno dotknęły branżę gastronomiczną. Wiele firm nie przetrwało tej serii kryzysów – powiedział "Deutsche Welle" Patrik-Ludwig Hantzsch, dyrektor ds. badań gospodarczych w Creditreform.

