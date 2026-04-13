Cieśnina Ormuz zablokowana. "To broń atomowa w rękach Iranu"

– Cieśnina Ormuz stała się de facto bronią atomową, co ma konsekwencje nie tylko dla cen energii i ropy naftowej, ale także dla nawozów, żywności i handlu – powiedział Stubb. Jego zdaniem, prawdziwa rzeczywistość jest taka, że Iran "ma teraz wiele kart w ręku".

Zwrócił uwagę, że decyzja USA o nałożeniu blokady morskiej na Iran od poniedziałku (13 kwietnia) może spotkać się z bardzo negatywną reakcją ze strony Chin, które kupują od Teheranu duże ilości ropy naftowej.

– Zastanawiam się, co się stanie, jeśli Stany Zjednoczone posprzeczają się z Chinami w tej sprawie – dodał fiński prezydent.

Ataki USA i Izraela na Iran. Cieśnina Ormuz zablokowana

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zablokował żeglugę w Cieśninie Ormuz w odwecie za rozpętanie przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, która rozpoczęła się 28 lutego.

Ponieważ tym strategicznym szlakiem morskim przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i ok. 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG, ceny energii na rynkach wystrzeliły, "dusząc" globalną gospodarkę.

Trump ogłasza dwutygodniowy rozejm. Rozmowy w Pakistanie bez przełomu

Po tym, jak Donald Trump ogłosił dwutygodniowy rozejm pod warunkiem, że Iran odblokuje Cieśninę Ormuz, delegacje walczących stron spotkały się na rozmowach w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, które zakończyły się w niedzielę (12 kwietnia) bez porozumienia.

Po fiasku negocjacji prezydent USA zapowiedział blokadę Cieśniny Ormuz przez amerykańską marynarkę wojenną od godz. 16:00 czasu polskiego w poniedziałek (13 kwietnia), na co rynki zareagowały wzrostem cen ropy do 101 dolarów za baryłkę.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) wyjaśniło później, że blokada będzie dotyczyć statków każdego kraju płynących do lub z portów irańskich oraz tych znajdujących się w strefie przybrzeżnej Iranu.

