Dobra wiadomość dla kierowców. Minister finansów ogłosił decyzję

Informację o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek obu podatków resort finansów przekazał w opublikowanym w poniedziałek wieczorem komunikacie.

Przypomniano w nim, że wprowadzenie pakietu paliwowego w marcu bieżącego roku było odpowiedzią na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Pierwotne założenie zakładało, że obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązywać będą do końca kwietnia.

"Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br." – przekazał resort.

Jak podkreślono, Do 15 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe.

"Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego" – czytamy.

Czytaj też:

Polska przebije unijny próg. Ujawniono rządowe dokumentyCzytaj też:

Maksymalne ceny paliw na wtorek. Będzie drożej