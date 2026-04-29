"Ogromne straty". Czarnek żąda "pilnego uruchomienia wsparcia klęskowego"

"Mróz sięgający nawet -9°C uderzył w polskie sady w wielu miejscach w Polsce. Straty są ogromne, a dla wielu gospodarstw oznaczają dramat dla całego sezonu. W takich sytuacjach państwo musi działać natychmiast. Żądam od Ministerstwa Rolnictwa pilnego uruchomienia wsparcia klęskowego dla poszkodowanych rolników oraz zwołania nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa" – oświadczył w środę za pośrednictwem platformy X Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat tej partii na premiera.

"Nie można zostawić polskich rolników i sadowników samych z tym kryzysem" – dodał.

Dramat sadowników. Przymrozki niszczą uprawy

Nocą z wtorku na środę temperatura przygruntowa spadła miejscami do -8 stopni Celsjusza. Przymrozki niszczą uprawy sadownicze. Według rolników, straty na niektórych plantacjach mogą być całkowite. Dotyczy to między innymi gminy Łaziska w województwie lubelskim. – Jeśli chodzi o trzy największe zagłębia sadownicze, czyli grójeckie, lubelskie i sandomierskie, to jest bardzo źle – ocenił wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Cybulak, cytowany przez Polskie Radio 24.

Przymrozki spodziewane są także w nocy ze środy na czwartek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) spodziewa się temperatur poniżej zera niemal w całym kraju. Najniższa temperatura będzie w rejonach podgórskich Karpat.

"W nocy z 28/29.04 oraz miejscami w kolejnych nocach prognozowane są spadki temperatury poniżej 0°C, lokalnie do ‑5°C (a w dolinach karpackich nawet do ‑6°C). Zagrożenie dotyczy znacznej części kraju i może powodować szkody w rolnictwie i sadownictwie. Dodatkowo w pierwszej dobie miejscami na północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W kolejnych dniach wyraźne ocieplenie, a od 3-5.05 lokalnie burze na zachodzie i północnym zachodzie kraju" – czytamy na stronie IMGW.

