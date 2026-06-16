Nowy podatek. Rząd zdecydował

Projekt przewiduje wprowadzenie czasowego podatku od nadzwyczajnych zysków (tzw. windfall tax) osiąganych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i obrotem paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie posiadanej koncesji na obrót paliwami z zagranicą, podało Ministerstwo Finansów.

Cel nowych przepisów? Rząd: Finansowanie ochrony konsumentów i przedsiębiorców

"Nowe przepisy mają pomóc sfinansować działania chroniące konsumentów i przedsiębiorców przed skutkami wzrostu cen paliw. Rozwiązanie to stanowi odpowiedź na nadzwyczajną sytuację gospodarczą spowodowaną konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie, który doprowadził do blokady Cieśniny Ormuz i skokowego wzrostu cen ropy naftowej. W wyniku tych wydarzeń część przedsiębiorstw działających w sektorze paliwowym osiągnęła wyjątkowo wysokie zyski, które nie wynikały z poprawy efektywności operacyjnej czy nowych inwestycji, lecz z zewnętrznego szoku podażowego" – czytamy w komunikacie.

Wzrostowi marż towarzyszył wzrost cen paliw na rynku krajowym, co wymusiło podjęcie przez państwo kosztownych działań osłonowych, obejmujących przede wszystkim obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy do 8 proc. oraz redukcję akcyzy na paliwa silnikowe do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Łączny koszt fiskalny tych działań obciążył budżet państwa kwotą kilku miliardów złotych, wyjaśniono.

Działania te – choć niezbędne dla ochrony konsumentów i przedsiębiorców, a tym samym stabilizacji gospodarki – doprowadziły do powstania pewnej asymetrii: ciężar wsparcia cenowego obciążył budżet państwa, a więc pośrednio ogół podatników, podczas gdy część przedsiębiorstw sektora paliwowego osiągnęła ponadprzeciętne wyniki finansowe. Projektowana regulacja ma na celu korektę tej nierównowagi oraz proporcjonalne wyważenie interesu publicznego i interesu prywatnego w sytuacji nadzwyczajnych zaburzeń na rynku paliw, czytamy dalej.

"Nowe przepisy wpisują się w dotychczasową praktykę międzynarodową i nawiązują do podobnych mechanizmów stosowanych z powodzeniem w wielu państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu energetycznego po agresji Rosji na Ukrainę" – podkreślił resort.

Co przewiduje rządowy projekt?

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– Wprowadzony zostaje czasowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, obejmujący okres od 1 marca do 31 grudnia 2026 r.

– Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo osiągnęło nadzwyczajny zysk, przychody faktyczne zostaną porównane z przychodami hipotetycznymi.

– Przychody hipotetyczne wylicza się na bazie średnich marż osiąganych przez firmę w 2025 r., które dodatkowo powiększa się o 20 proc. Ma to uchronić podatników przed opodatkowaniem zysków wynikających ze zwykłego rozwoju i wahań rynkowych.

– Opodatkowaniu będzie podlegała wyłącznie nadwyżka ponad tak ustalony próg referencyjny.

– Stawka podatku wyniesie 60 proc. wyliczonej podstawy opodatkowania (nadzwyczajnego zysku).

– Podatek będzie rozliczany za pomocą miesięcznych zaliczek obliczanych narastająco oraz w ramach ostatecznego rozliczenia rocznego składanego do 30 kwietnia 2027 r.

– Pierwsza zaliczka, obejmująca okres od marca do lipca 2026 r., zostanie rozłożona na cztery równe części, płatne w terminach od września do grudnia 2026 r. Mechanizm ten ograniczy ryzyko zaburzeń płynności finansowej przedsiębiorców.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2026 r.

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