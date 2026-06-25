Wakacje droższe niż rok temu. Podano, ile wydadzą Polacy

Natomiast przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na letni wypoczynek 5105 zł, czyli o ponad 700 zł więcej niż rok temu – to wzrost o 16 proc. r/r, wynika z raportu "Wakacyjny Portfel Polaków 2026", opracowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Z kredytu ani pożyczki na organizację wakacji nie planuje korzystać 80 proc. respondentów. Coraz więcej osób wybiera wyjazdy zagraniczne – w tym roku deklaruje je 26 proc. badanych, czyli o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Wydatki Polaków na wakacje

"Pomimo rosnących kosztów większość badanych stara się unikać zadłużania na cele konsumpcyjne. Aż 80 proc. respondentów deklaruje, że nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki na organizację wakacji. To ważny sygnał pokazujący utrzymującą się wysoką świadomość finansową gospodarstw domowych. Zmieniają się także wakacyjne wybory Polaków. Spada zainteresowanie wypoczynkiem w kraju – w tym roku taki wyjazd planuje 53 proc. badanych. To najniższy poziom od początku prowadzenia badania. Rok wcześniej było to 57 proc., a jeszcze w 2022 r. odsetek ten przekraczał 60 proc. Jednocześnie rośnie udział osób planujących wyjazdy zagraniczne, co może być zaskakujące w kontekście aktualnych konfliktów geopolitycznych. W tym roku wyjazd za granicę deklaruje 26 proc. respondentów, czyli o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej" – czytamy w komunikacie.

Na decyzje urlopowe coraz mocniej wpływa również poczucie bezpieczeństwa. Ponad jedna trzecia Polaków deklaruje, że wybiera wyłącznie kraje uznawane za bezpieczne. Podobny odsetek sprawdza komunikaty i ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz analizuje opinie innych turystów dotyczące bezpieczeństwa pobytu. 30 proc. Polaków wykupuje dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, podano także.

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