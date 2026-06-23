Niemców nie stać na urlop. Statystyki mówią wszystko

Wśród wspomnianych 20 proc. społeczeństwa, które nie wyjeżdża na wakacje, dominują osoby samotne i samotni rodzice. Z kolei w całej Unii Europejskiej około 28 proc. obywateli nie stać na choćby tygodniowy urlop.

Tylu Niemców nie stać na wakacje

Jak przekazał Federalny Urząd Statystyczny, "zgodnie z oczekiwaniami to, czy wystarczy pieniędzy na wakacje, zależy w dużej mierze od dochodów". "Spośród jednej piątej populacji Niemiec o najniższych dochodach, osiągającej dochody w wysokości około 1600 euro miesięcznie, prawie połowa (48 procent) stwierdziła, że nie stać ich na tygodniowe wakacje. Dla kolejnej piątej z dochodami do 2100 euro było to 28 proc." – podaje Deutsche Welle.

Badanie wskazuje, że 29 proc. osób samotnych przyznało, że nie stać ich na tygodniowe wakacje. Podobnej odpowiedzi udzieliło 39 proc. osób samotnie wychowujących dzieci.

Deutsche Welle przypomina, że podane wyniki pochodzą ze statystyk Unii Europejskiej które dotyczą dochodów i warunków życia. "Jeśli chodzi o dochody, statystycy stosują tzw. dochód ekwiwalentny netto, czyli dochód na mieszkańca ważony potrzebami, aby porównywać sytuację dochodową osób o różnym składzie gospodarstwa domowego" – czytamy.

Emeryci w Niemczech muszą dorabiać

Niemcy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, coraz częściej podejmują pracę zarobkową. Zmiana przepisów sprawiła, że seniorzy coraz częściej występują w roli pracowników.

Jak wynika z badania Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW), po zniesieniu limitu dodatkowych zarobków w 2023 roku odsetek emerytów uzyskujących dochody wyższe niż w ramach tzw. minijob (pol. minipracy – przyp. red.) wyraźnie wzrósł.

"Największą zmianę odnotowano wśród osób z 45-letnim stażem ubezpieczeniowym, które mogą przejść na emeryturę wcześniej bez potrąceń. W tej grupie udział osób osiągających znaczne dodatkowe dochody wzrósł z 18 proc. w 2022 roku do 25 proc. po wejściu reformy w życie" – podaje Deutsche Welle.

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