Kuriozalna decyzja rządu. Co zrobi prezydent?

Rząd chce wycofać się z podatku, ale nie wycofał „starej” ustawy, która go wprowadza i skierował ją do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent będzie musiał zdecydować: czy podpisać podatkową prowizorkę, która po kilku miesiącach przestanie obowiązywać?

Akcyzowa ruletka rządu trwa od września ub. roku. Wtedy Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało, że wprowadzi wycinkową regulację akcyzową, nakładającą 40 złotych podatku na wkłady do e-papierosów indukcyjnych.

Nowy podatek nie obejmie jednak wszystkich wkładów do e-papierosów, lecz tylko jeden ich rodzaj. W sprzedaży są e-papierosy korzystające np. z grzałek ceramicznych lub sprzedawane „na części” (grzałki do nich sprzedawane są osobno), przez co są i nie będą obłożone takim podatkiem. Ministerstwo Finansów ma pełną świadomość tej sytuacji, a mimo to nie zdecydowało się nic z nią zrobić.

Z tego powodu UD 308 znalazło się w ogniu krytyki organizacji społecznych i biznesowych. Te nie zostawiły na projekcie suchej nitki, podkreślając m.in. naruszenie zasady konkurencyjności i neutralności podatkowej państwa. Wskazywały również na to, że ustawa może być nieefektywna fiskalnie, ponieważ nie obejmie całego rynku e-papierosów, ale jego niewielki fragment. W konsekwencji nie przyniesie też istotnych dochodów dla budżetu państwa – wygeneruje za to idące w setki milionów złotych koszty dla biznesu, który będzie musiał dostosować się do przepisów. W dodatku tylko „na chwilę”.

Legislacyjny chaos potęguje fakt, że rząd rakiem wycofuje się z własnych przepisów. Ministerstwo Finansów ma bowiem gotowy projekt innej ustawy (UD363), który zakłada całkowitą likwidację 40 złotowego podatku na wkłady do e-papierosów. Prezydenta otrzymał jednak do podpisu ustawę, która ten podatek nakłada, mimo że tylko „na chwilę”.