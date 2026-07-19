Swawolny Radzio
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Swawolny Radzio

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Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Jest tajemnicą poliszynela, że w koalicji rządowej nikt Radosława Sikorskiego nie lubi – w kuluarach ludzie władzy mówią o wybujałym ego, pyszałkowatości, pomiataniu ludźmi i, co w tych kręgach najważniejsze, nielojalności. A jednak z jakiegoś powodu polityk ten jest Donaldowi Tuskowi potrzebny

Winston Churchill mawiał, że dyplomata to taki człowiek, który trzy razy pomyśli, zanim czegoś nie powie. Obecny szef dyplomacji III RP jest literalnym odwróceniem tej zasady. Radosława Sikorskiego bardziej niż cokolwiek innego pasjonuje zbieranie internetowych „lajków”: korzysta z każdej okazji, by popisać się w mediach społecznościowych złośliwością wobec politycznych przeciwników.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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