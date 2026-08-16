Ustawowy knut

Pan prezydent odpowiedział: "Jestem generalnie przeciwko mnożeniu kolejnych zakazów czy nakazów. Czuję się wolnościowcem".

O tym, że prezydent wolnościowcem może i się sam czuje, ale nim obiektywnie nie jest, mogliśmy się przekonać już wielokrotnie, obserwując jego decyzje w sprawie kolejnych ustaw: likwidacja hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie kompetencji PIP, wprowadzenie drastycznych i bezzasadnych kar dla kierowców, sprzeciw wobec nowelizacji "lex Kamilek".