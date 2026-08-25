Maksymalne ceny paliw na środę. Tyle zapłacimy za benzynę i diesel

Minister energii zdecydował w sprawie maksymalnych cen paliw na środę.

Maksymalne ceny paliw w środę, 26 sierpnia

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 – 7,40 zł, a oleju napędowego – 7,54 zł.

Oznacza to, że w środę cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa, cena benzyny 98 pozostanie bez zmian, a olej napędowy stanieje.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 – nie więcej niż 7,40 zł a oleju napędowego – 7,61 zł.

Pakiet CPN obowiązuje na dwa tygodnie

Od ubiegłego poniedziałku ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pierwotnie pakiet CPN został wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

Według niedawnego sondażu, 50 proc. ankietowanych uważa, że program CPN powinien być kontynuowany. Przeciwko przedłużaniu pakietu Ceny Paliw Niżej jest 25,5 proc. badanych. 24,5 proc. Polaków nie ma zdania w sprawie tego, czy ceny paliw powinny być obniżone na dłużej.

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