Obiad w szkole coraz droższy. Rodzice pytają, skąd takie ceny

Ceny obiadów w szkolnych stołówkach mogą się znacząco różnić. W jednej z bydgoskich szkół uczeń zapłaci za posiłek 6 zł, podczas gdy w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku duży dwudaniowy zestaw kosztuje 20 zł przy abonamencie i nawet 25 zł przy zakupie jednorazowym – wynika z zestawienia "Faktu".

W Szkole Podstawowej nr 234 w Warszawie dwudaniowy obiad kosztuje 17 zł w abonamencie. Przy 21 dniach żywienia daje to 357 zł miesięcznie. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku cena posiłku dla ucznia wynosi 5,50 zł, a miasto dopłaca do każdego obiadu 4,99 zł.

Różnice w kosztach wynikają m.in. z organizacji żywienia. Część szkół ma własne kuchnie, inne korzystają z cateringu. Choć rodzice powinni ponosić koszt tylko produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, w przypadku zewnętrznych firm na cenę mogą wpływać również koszty dowozu.

Nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Obowiązkowy dzień roślinny

Od 1 września obowiązują także nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co najmniej raz w tygodniu w menu musi znaleźć się potrawa roślinna na bazie roślin strączkowych, mięso powinno być podawane dwa razy w tygodniu, a ryba raz. W każdym posiłku powinny znaleźć się warzywa lub owoce, ograniczono także ilość cukru.

Bezpłatne obiady przysługują uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Aby skorzystać ze wsparcia w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", rodzina musi spełniać kryteria dochodowe i złożyć odpowiedni wniosek w ośrodku pomocy rodzinie.