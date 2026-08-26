Seniorzy mogą płacić mniej za zakupy. Niewielu o tym wie

Karta Dużej Rodziny pozwala korzystać z ofert przygotowanych przez partnerów programu. Wśród sieci handlowych wymienianych przez "Dziennik Gazetę Prawną" jest Lidl, który oferuje posiadaczom KDR 10-procentowy rabat na wybrane produkty.

W Auchan kartę można połączyć z programem lojalnościowym, co daje 5-procentowy rabat od wartości zakupów.

Z kolei Carrefour oferuje m.in. 10-procentową zniżkę na wybrane produkty marki własnej, a przy zakupach internetowych możliwość uzyskania kuponów na kolejne zakupy.

Tańsze zakupy dla seniorów. W tych sklepach zapłacisz mniej

W Kauflandzie posiadacz KDR otrzymuje bon o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł; jednorazowo można uzyskać bony o wartości do 25 zł, a miesięczny limit wynosi 50 zł.

W wybranych sklepach Intermarché również obowiązują rabaty dla posiadaczy karty.

Warunki promocji mogą różnić się w zależności od sieci, konkretnej placówki czy rodzaju produktu, dlatego przed zakupami warto sprawdzić aktualną ofertę.

Zniżki z KDR obejmują także m.in. wybrane apteki, kina, teatry, muzea, obiekty sportowe, usługi bankowe, ubezpieczenia i noclegi.

Karta Dużej Rodziny nic nie kosztuje. Wystarczy wniosek

Karta może być wydana w formie plastikowej lub elektronicznej, m.in. w aplikacji mObywatel. Wniosek można złożyć przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia albo tradycyjnie w urzędzie gminy czy ośrodku pomocy społecznej.

Pierwsze wydanie karty dla osoby uprawnionej jest bezpłatne. Za duplikat utraconej karty trzeba zapłacić 17 zł, a za wydanie plastikowej wersji osobie korzystającej dotychczas wyłącznie z karty elektronicznej – 10 zł.

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