Banki patrzą na takie przelewy. Możesz zwrócić na siebie uwagę skarbówki

Jak wskazuje adwokat Katarzyna Bielecka cytowana na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", podejrzanie mogą wyglądać m.in. częste zasilanie karty, transakcje z podmiotami z Dubaju czy wykonywanie kilku przelewów zamiast jednego.

Bankowe algorytmy analizują transakcje m.in. pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ukrywaniu rzeczywistego celu płatności. Dodatkowej weryfikacji mogą podlegać także transakcje związane z zagranicznymi sklepami internetowymi czy rezerwacjami noclegów.

Uważaj, co wpisujesz w tytule przelewu. Bank może to sprawdzić

Ekspertka zwraca uwagę, że znaczenie ma również tytuł przelewu. Powinien on jasno wskazywać rzeczywisty cel płatności. Nieprecyzyjne opisy, a nawet żartobliwe tytuły, mogą zostać uznane przez system za nietypowe.

Prawniczka odradza również dzielenie jednej płatności na kilka mniejszych przelewów. Taki schemat może zostać zinterpretowany jako próba ominięcia limitów lub ukrycia źródła pieniędzy.

Transakcje między członkami rodziny mogą zainteresować skarbówkę

Ostrożność należy zachować także przy przelewach między członkami rodziny. W przypadku darowizn znaczenie ma stopień pokrewieństwa oraz właściwa grupa podatkowa. Dla pierwszej grupy podatkowej kwota wolna od podatku od darowizny wynosi 36 120 zł. W określonych przypadkach darowiznę trzeba również zgłosić w urzędzie skarbowym.

Specjalistka zaleca zachowywanie potwierdzeń płatności, faktur oraz korespondencji z zagranicznymi sklepami i usługodawcami. Dokumenty mogą ułatwić wyjaśnienie transakcji, jeżeli bank poprosi o dodatkowe informacje.

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