Według danych cytowanych przez "Financial Times" już na początku sierpnia przez Hongkong przeszło więcej rosyjskiego złota niż w całym ubiegłym roku, kiedy było to 85 ton. Tylko w lipcu z Rosji sprowadzono do Hongkongu 23,1 tony kruszcu.

Hongkong jest jednym z najważniejszych centrów handlu złotem w Azji, a w odróżnieniu od Chin kontynentalnych nie obowiązują tam ograniczenia dotyczące importu tego metalu – podkreśla "FT".

Rosyjskie złoto zalewa Hongkong

Rosyjskie firmy zwiększyły eksport złota na Wschód po tym, jak po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie zachodnie rynki objęły rosyjski kruszec sankcjami.

Londyn, będący najważniejszym światowym centrum handlu złotem, zamknął rynek dla rosyjskiego złota. Według szacunków "FT" od 2022 r. podmioty z Hongkongu kupiły rosyjskie złoto o wartości około 35 mld dolarów.

Jednocześnie rosyjski bank centralny zwiększa sprzedaż własnych rezerw złota. Według danych cytowanych przez The Moscow Times w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku sprzedał około 50 ton kruszcu, aby pozyskać środki na finansowanie rosnącego deficytu budżetowego. Skala tej sprzedaży była największa w Rosji od czasu kryzysu w 1998 r.

Sankcje za atak na Ukrainę

Przed wojną Rosja eksportowała około 300 ton złota rocznie, co odpowiadało ponad 80 proc. jej produkcji, przynosząc gospodarce zyski w wysokości 15 mld dolarów. Po nałożeniu sankcji i ograniczeniu dostępu do zachodnich rynków Moskwa coraz większą część sprzedaży kieruje do Azji, przede wszystkim do Chin.

Dokładna ilość złota wydobytego w Rosji i wyeksportowanego za granicę nie jest znana. Władze utajniły statystyki celne wkrótce po inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

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