Nowy prezes ZUS zdradził, jaką dostanie emeryturę. "To była moja decyzja"

– Oczywiście zachęcam wszystkich, żeby sprawdzić, jaką będą mieli emeryturę. Ja sam będę miał dość niską – zdradził w rozmowie z portalem Interia.pl Liwiusz Laska, który 1 lipca 2026 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wcześniej zasiadał w Państwowej Komisji Wyborczej, a także pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Będzie to na dziś niecałe 4200 zł brutto, bo przez 18 lat byłem na działalności gospodarczej. Osiągałem wysokie dochody, ale płaciłem niską składkę. Kto był na umowie o pracę i zarabiał więcej niż średnia krajowa, będzie miał wyższą emeryturę niż ja, chociaż zarabiałem wielokrotnie więcej. Ale to była moja decyzja – mówił o swojej emeryturze szef ZUS.

– Dziś mogę powiedzieć, że trochę żałuję. Jakbym wiele lat temu był taki mądry, jak dzisiaj, to pewnie bym podjął inną decyzję. Niezależnie od składek do ZUS korzystam z dodatkowych form oszczędzania. Najlepszą rzecz, którą ktoś może zrobić, to dołączyć do PPK – w podstawowym wariancie pracownik finansuje 2 proc. a pracodawca 1,5 proc. – dodał.

Emerytura w Polsce

Wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Minimalna emerytura sięga 1978,49 zł brutto. Do jej otrzymania potrzebny jest staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Pracownicze Plany Kapitałowe uruchomiono w 2019 r. Początkowo objęły największe firmy, potem te mniejsze, a także podmioty z sektora państwowego. PPK to jeden z niewielu programów, który nie został zawieszony po objęciu władzy przez koalicję KO – PSL – Polska 2050 – Lewica.

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