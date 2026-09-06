Waloryzacja emerytur w 2027 r. zaskoczy seniorów? Oto nowe wyliczenia

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. W budżecie uwzględniono środki na realizację obowiązujących programów i świadczeń, które mają szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z założeniami, na waloryzację emerytur i rent zabezpieczono około 19 mld zł. Dodatkowe 32 mld zł kosztować będą 13. i 14. emerytura.

Waloryzacja emerytur w 2027 r. Co czeka seniorów?

Na waloryzację emerytur składa się wskaźnik inflacji, wyliczany na podstawie koszyka towarów i usług typowych dla seniorów, a także 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku.

Waloryzacja świadczeń emerytalnych w ostatnich latach wynosiła: 14,8 proc. w 2023 r., 12,2 proc. w 2024 r., 5,5 proc. w 2025 r. oraz 5,3 proc. w 2026 r.

W marcu tego roku rząd prognozował, że wskaźnik inflacji związany z "koszykiem seniora" wyniesie w 2027 r. około 2,8 proc. To o 0,3 pkt proc. więcej niż inflacja ogólna. Natomiast w projekcie budżetu na 2027 r., przyjętym 28 sierpnia br. przez rząd, inflację ogólną określono na poziomie 3 proc. Można zatem prognozować, że inflacja związana z "koszykiem seniora" wyniesie 3,3 proc. – zauważył Onet.pl.

Dr Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania AGH, cytowany przez portal, wyliczył, że waloryzacja emerytur w 2027 r. może wynieść 3,96 proc. Jeszcze kilka tygodni temu wstępne rządowe wyliczenia przewidywały waloryzację na poziomie 3,48 proc.

Ostateczne wartości marcowej waloryzacji emerytur i rent będą znane w drugiej dekadzie lutego przyszłego roku. Wynika to z faktu, że wskaźnik zależy od danych o inflacji i wzroście płac za rok poprzedni, które Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje w połowie lutego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie potwierdza i publikuje ostateczny wskaźnik waloryzacji, który zaczyna obowiązywać od 1 marca.

Przy waloryzacji na poziomie 3,96 proc. minimalna emerytura wzrośnie z 1978,49 zł do 2056,81 zł brutto. Z kolei przeciętna emerytura wyniesie 4158,40 zł brutto.

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