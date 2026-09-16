Ile prądu, ciepła i gazu zużywają Polacy? GUS podał dane

"Na koniec 2025 r. liczba odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce wyniosła 16 765 tys., zaś zużycie energii – 30 727,6 GWh. W porównaniu z poprzednim rokiem zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) w Polsce wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 1 832,8 kWh, z tego w miastach – 1 609,5 kWh, a na obszarach wiejskich – 2 277,1 kWh" – czytamy w komunikacie.

Sieć cieplna w Polsce to prawie 26 tys. kilometrów

Długość sieci cieplnej wyniosła 25 968,7 km na koniec 2025 r., w tym 96,2 proc. zlokalizowane było w miastach. Najbardziej znaczący przyrost długości sieci cieplnej w porównaniu z 2024 r. odnotowano w województwach śląskim i zachodniopomorskim – po 1 proc.

Największe zagęszczenie sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego (20,3 km na 100 km2) i małopolskiego (9,2 km na 100 km2). Podobnie jak w poprzednim roku najmniejsze zagęszczenie nadal odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (2,7 km na 100 km2), podlaskim i lubuskim (po 2,8 km na 100 km2).

Ogrzewanie budynków. Tyle energii sprzedano

W 2025 r. sprzedano 193,9 PJ energii cieplnej, w tym na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych 152,4 PJ (78,6 proc.). Mieszkańcom miast sprzedano 191,3 PJ (98,7 proc.) energii cieplnej, w tym 151,1 PJ na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych.

Na koniec 2025 r. sieć gazowa w Polsce osiągnęła długość 178,3 tys. km, natomiast liczba przyłączy do budynków wyniosła 3 623,5 tys. szt. W porównaniu z poprzednim rokiem długość sieci gazowej wzrosła o 1,7 tys. km (o 1 proc.), przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o 67,1 tys. szt. (o 1,9 proc.) – poinformował GUS.

Większe zużycie gazu

"W 2025 r., w porównaniu z 2024 r., zużycie gazu z sieci przez gospodarstwa domowe wzrosło o 5,7 proc., przy równoczesnym wzroście liczby odbiorców o 1,6 proc. Na obszarach wiejskich odnotowano zarówno wzrost zużycia gazu (o 6,3 proc.) jak i liczby odbiorców (o 4,0 proc.). Podobnie w miastach nastąpił wzrost zużycia gazu (o 5,4 proc.) oraz wzrost liczby odbiorców (o 1,1 proc.)" – czytamy dalej.

W odniesieniu do 2024 r. zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych wzrosło o 3 097,5 GWh i wyniosło 6 406,6 kWh na 1 odbiorcę, z tego na obszarach wiejskich było to 10 589,5 kWh na 1 odbiorcę, a w miastach – 5 478,1 kWh na 1 odbiorcę.

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