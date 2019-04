Brejza upomina bp Meringa. Duchowny publicznie poparł prezesa PiS

Chodzi o słowa duchownego, jakie padły podczas środowej konferencji we Włocławku. W czasie spotkania pod hasłem "Być Polakiem – duma i powinność" bp Wiesław Mering podziękował obecnemu na sali prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, co zrobili dla Polski wraz z jego bratem Lechem Kaczyńskim: – Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami. Jak dodał, "jest czymś zupełnie naturalnym" wspieranie Jarosława Kaczyńskiego. Według biskupa działania prezesa PiS "mają na celu zrealizowanie wizji państwa i ojczyzny tak bliskiej obu braciom".

Wypowiedź duchownego wywołała oburzenie polityka Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Brejza udostępnił na Twitterze list, jaki wystosował do biskupa. Czytamy: "Wymowny był już sam fakt zorganizowania takiego spotkania w trakcie kampanii wyborczej, zaproszenie i serwilistyczne powitania startujących w majowych wyborach do Europarlamentu kandydatów i działaczy jednej partii, czyli, mówiąc wprost – świadoma zgoda osób duchownych, w tym głowy Kościoła Włocławskiego, na uczynienie ze zgromadzenia religijnego partyjnego wiecu wyborczego. Czy nie uważa ksiądz, iż Kościół i jego przedstawiciele nie zasługują na sprowadzenie do takiej roli?".

Dalej poseł PO pisze: "O jakie konkretnie »sukcesy« księdzu chodzi? Czym ksiądz biskup jest tak zachwycony? Demontażem Konstytucji i instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie demokratycznego Państwa Prawa? Zszarganą opinią Polski na arenie międzynarodowej? Szeregiem afer z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w roli głównej? Butą, pychą i arogancją działaczy PiS, uwieńczoną prawdziwym skokiem na publiczną kasę w ministerstwach, spółkach i agendach rządowych? Opłacaniem za publiczne miliardy medialnej machiny propagandy i pogardy? Kultywowaniem Kłamstwa Smoleńskiego, mitu założycielskiego dzisiejszego systemu PiS, nigdy niczym sensownym nie potwierdzonych najcięższych oskarżeń o zamachy, wybuchy i inne bzdury urojone w głowie Antoniego Macierewicza?".