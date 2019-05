Schetyna: Wynegocjujemy o 100 mld złotych więcej, niż może uzyskać PiS

– Przez niemądrą politykę PiS traci 100 mld złotych, które można by wynegocjować. KE staje naprzeciw antyeuropejskiego bloku, bloku ludzi nieskutecznych nieznających się na UE i nielubiących UE. Nasz program w tych wyborach to 100 mld złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS – stwierdził Grzegorz Schetyna na konwencji wyborczej w Białymstoku.

Lider PO wyjaśnił, na co poświęciłby wynegocjowany w UE budżet. – To trzy punkty. Pierwszy to Europejska Ochrona Zdrowia. Drugi element to Projekt Priorytet Praca. Trzeci - Narodowy Program Rozwoju Wsi – wyliczał Schetyna. Swoje przemówienie skoncentrował jednak na pierwszym z punktów.

– Chcę z wami porozmawiać o służbie zdrowia. Ta władza zlikwidowała już 15 tysięcy łóżek w szpitalach. Zmniejsza się liczba pielęgniarek. Zwiększa się liczba zachorowań na raka. Trudno się dziwić, skoro spadła liczba osób które zgłaszają się na badania przesiewowe – mówił Schetyna. Podkreślił, na czym polegać będzie projekt ochrony zdrowia. – To m. in. program Europejska Walka z Rakiem. Wybudujemy 16 nowych centrów onkologicznych, w każdym województwie. Zwiększymy opiekę nad kobietami w ciąży. Stworzymy system opieki senioralnej. Powstanie też pakiet dla niepełnosprawnych – wymieniał przewodniczący PO.

– Jeśli ktoś jest wysoko postawiony w PiS, nie musi czekać w kolejkach – stwierdził Schetyna. Dodał: – Skrócimy czas oczekiwania na konsultację ze specjalistą do 21 dni. Oczekiwanie na pomoc w SOR nie może być dłuższe niż 60 minut.

Schetyna wspomniał też o programie walki ze smogiem. – Polska musi stać się krajem czystego powietrza. Zrealizujemy nasz projekt który został przez PiS zamrożony w Sejmie. Nie będzie mowy o zdrowiu, jeśli Polska pozostanie na mapie Europy zadymiona wyspą – podsumował lider PO.