Kaczyński: Kto podnosi rękę na Kościół, ten podnosi rękę na Polskę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło biorą dzisiaj udział w pikniku patriotycznym w Pułtusku.

– Patriotyzm do miłość do własnego kraju, Ojczyzny. To uczucie, które prowadzi do aktywności takich jak dzisiaj, ale i w sferze publicznej, w polityce – mówił prezes PiS przemawiając do mieszkańców.

„Chcemy, aby Polska zachowała swoją podmiotowość”

– My wiemy, co trzeba robić, by Polska była silniejsza, a każdy patriota chce żeby była silniejsza, dostatniejsza, szczęśliwsza, tzn. żeby ludzie w Polsce byli szczęśliwi, zadowoleni ze swojego losu, byśmy się liczyli na arenie międzynarodowej, żeby z nami się liczono, żeby nas nie obrażano i żeby nas nie próbowano obrabować – podkreślał prezes PiS.

– Trzeba przede wszystkim budować sprawny aparat państwowy. Mówiąc bardziej ogólnie, sprawne państwo. Musimy mieć sprawną demokrację i musimy mieć sprawne państwo, które dba o nasze interesy – mówił dalej polityk. – Chcemy, aby Polska zachowała swoją podmiotowość, aby nie decydowano za nią – dodał polityk.

Jak podkreślał dalej Kaczyński, „narodowa jedność, jego siła, to przede wszystkim wartości”. – Trzeba bronić polskiej tradycji, duchowości i moralności – tłumaczył.

Czytaj także:

Media: Wypadek z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza. Były premier potrącił kobietęCzytaj także:

Poseł PSL: Przez wejście w Koalicję Europejską musimy jeść antykościelną żabę