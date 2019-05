"To nimi trzeba się zajmować, a nie narodowcami!". Mocne słowa Jana Pietrzaka

W rozmowie z Mediami Narodowymi Jan Pietrzak odniósł się do popularnego w niektórych kręgach zjawiska: nazywania narodowców faszystami – Jak napisałem "Żeby Polska była Polską" i stała się popularna w roku 80. dzięki "Solidarności", to natychmiast "Moskiewska Prawda" napisała, że "faszyzm w Polsce podnosi głowę", bo śpiewają faszystowską pieśń. (...) Sąsiedzi zaczęli pisać o faszystowskim hymnie "Solidarności". W polskiej prasie też pojawiły się opinie, że to faszystowski utwór. Więc ja jestem zaznajomiony z takim argumentem, że wszystko co służy narodowi jest faszystowskie – podkreślił. Pietrzak wskazał, że "faszyści i bolszewicy są w dwóch państwach sąsiednich". – W Polsce nie ma faszystów – dodał.

Satyryk wyraził pogląd, że młodzież ma prawo być narodowa. Stwierdził nawet, że on sam popiera narodowców. – Nie popieram tylko antynarodowców – dodał. – Polacy muszą zwracać uwagę na antynarodowców, na ludzi którzy nienawidzą Polski. Ostatnio się ujawnił taki – Jażdżewski jakiś. Jakaś nieprawdopodobna mentalność. O czym on w ogóle mówił?! Przecież on ubliżał polskiej wierze, w której Polska się wychowała, wykształciła pokolenia. (...) Jak można ubliżać chrześcijanom, którzy tu żyją w ten sposób jak ten cham skończony, który udaje inteligenta?! Ale to jest taki inteligent a la Tusk – fałszywa świnia po prostu. A do świni przecież on tam nawiązywał, więc pasuje – tłumaczył Jan Pietrzak. Rozmówca Mediów Narodowych wskazał, że właśnie ujawniają się ludzie, którzy szczerze nienawidzą Polski i polskości, antynarodowcy. – To nimi trzeba się zajmować, a nie narodowcami, którzy być może popełniają pomyłki, ale kochają swój naród. A to przecież to jest zaleta a nie wada, prawda? – pytał retorycznie Jan Pietrzak.

