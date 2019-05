Semka: Wszyscy wiedzą, że nie należy prezentować menory zanurzonej w świńskim smalcu

W poniedziałek policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. Znana aktywistka Elżbieta Podleśna (kobieta wyraziła zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku), rozklejała plakaty, przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego – dot. obrażania uczuć religijnych. Czy ten zapis prawny jest potrzebny?

– W czasie tej dyskusji pojawia się bardzo często argument po stronie lewicowej, że należy usunąć zapis o ochronie uczuć ludzi wierzących, jako element, jak to twierdzą, braku rozdziału państwa od Kościoła. To jest bzdura. Ten zapis jest jak najbardziej elementem społeczeństwa obywatelskiego. Tak jak prawo nie pozwala, aby obrażać poczucie etniczności, np. wyszydzać mniejszości narodowej, tak obrona czegoś, co dla danej społeczności jest święte, jest elementem ładu demokratycznego – komentuje publucysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. Dziennikarz był gościem programu "Salon dziennikarski" na antenie TVP.

Semka zaznacza, że przedstawienie Matki Bożej w tęczowej aureoli miało na celu uderzenie w uczucia katolików: – Pojawia się znowu bardzo kłamliwa teza - tęcza nie obraża. W tym wypadku obraża ingerencja w obraz, który jest integralną częścią społeczności katolickiej. W tej kulturze powstał kult tego obrazu i wszelkie interwencje, traktowanie tego jako źródło do eksperymentów artystycznych jest rzeczą, której się nie robi. Na podobnej zasadzie, wszyscy wiedzą, że nie należy prezentować menory zanurzonej w świńskim smalcu.