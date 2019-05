"Jak rozumiem, właśnie podał się do dymisji z funkcji przewodniczącego RE". Fala komentarzy po wystąpieniu Tuska

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wziął dziś udział w marszu organizowanym przez partie opozycyjne zrzeszone w Koalicji Europejskiej. Zgromadzenie odbyło się pod hasłem "Polska w Europie". W swoim wystąpieniu Tusk otwarcie wsparł opozycję przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

– Stoję z ludźmi, którzy kiedy mówią o Europie, o Polsce w Europie, to mówią nie po to, by kogoś oszukać, zwodzić dwa tygodnie przed wyborami, ale to są ludzie, którzy planowali to przedsięwzięcie. To oni wprowadzili Polskę do UE. To oni są naturalną gwarancją silnej Polski w UE. Ich nie trzeba już sprawdzać. Dlaczego to taki ważny wybór? To my, polscy wyborcy zdecydujemy o tym, kto będzie reprezentował Polskę w UE. To nie są jedyni kandydaci w tych wyborach. Ale na nich na pewno się nie zawiedziecie. Oni nie muszą niczego udowadniać. Jeśli 80 proc. Polaków chce być w UE, to dlaczego mielibyśmy zaryzykować głos na kogoś, kto nie gwarantuje tej obecności? To nas za dużo kosztowało. Czy na pewno warto podjąć ryzyko głosowania na tych, którzy prezentują się na Europejczyków, ale ich entuzjazm ma dwa tygodnie? Będą tak długo Europejczykami, jak długo będzie nakazywał im interes wyborczy – mówił.

Wystąpienie Donalda Tuska wywołało falę komentarzy. Wielu użytkowników Twittera zwracało uwagę, że jako szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie powinien w ten sposób ingerować w politykę krajową.