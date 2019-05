Warszawa: Trzaskowski powołał pełnomocnika ds. kobiet

"Powołałem Radę Kobiet oraz Pełnomocniczkę ds. Kobiet - Katarzynę Wilkołaską-Żuromską. Dzięki temu prace nad realizacją programu #WarszawaDlaKobiet będziemy kontynuowali przy wsparciu ekspertek, które pomogą również w przygotowaniu strategii na rzecz kobiet" – informuje Rafał Trzaskowski. Do zadań pełnomocnika będzie należeć m. in. pracowanie strategii realizacji programu na rzecz kobiet. Ma też inicjować działania "ze szczególnym wyróżnieniem działań dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony kobiet przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia".

Obok powołania pełnomocnika oraz rady, kolejne punkty programu "Warszawa dla kobiet" to zbudowanie "łańcucha pomocy" dla ofiar przemocy. zwiększenie programu in vitro, wprowadzenie programu szczepień profilaktycznych pod nazwą "HPV 12" oraz zapewnienie dostępu do ginekologa "bez klauzuli sumienia" w placówkach miejskich.

Prezydent Warszawy zapowiada także kolejną propozycję. Trzaskowski chce przedstawić Radzie Miasta pomysł przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

