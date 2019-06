Korwin-Mikke zaskakuje: PSL powinno przystąpić do Konfederacji

Korwin-Mikke był gościem portalu światrolnika.info. Prezes partii KORWiN przekonywał, że Polskie Stronnictwo Ludowe może wejść do Konfederacji, jeśli "przejdzie na prawicę". – W centrum nie ma miejsca między PO, a PiS-em. Te partie tak mało się różnią, że tam nie ma miejsca i nie wróżę dobrze PSL-owi, jeżeli będzie chciało tam być – mówił. Dodał, że Konfederacja będzie namawiała PSL do przejścia na "pozycję prawicową". – Będzie to trudne z uwagi na elektorat PSL-u, ale trudno, wtedy PSL pójdzie po środku i uwiędnie – ocenił Korwin-Mikke.

Polityk Konfederacji podkreślił w tej samej rozmowie, że w jego ocenie unijne dopłaty na rolnictwo powinny zostać zlikwidowane we wszystkich państwach UE, lub zrównane do jednego, stałego poziomu. – Nasz program pozytywny to przestać rolnictwu przeszkadzać tysiącami przepisów i rozporządzeń. Przecież te kredyty z Unii Europejskiej potem ciężko się spłaca, a rolnicy już się przekonali, że można kupić traktor, który podobno wart jest milion, a można go kupić za jedyne 200 tys., tylko potem filtr do tego traktora kosztuje tyle, co stary traktor, który mają w szopie – tłumaczył Korwin-Mikke.