Posłowie Nowoczesnej dołączyli do PO-KO. Petru: Szkoda...

Obecnie klub PO-KO liczy 155 posłów. Szefem klubu jest Sławomir Neumann z PO. Przewodniczącej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer przypadło stanowisko jednego z wiceszefów. Decyzja o połączeniu klubów PO-KO i Nowoczesnej zapadła podczas sobotnich wspólnych obrad Rad Krajowych PO i Nowoczesnej.

Z połączenia cieszy się Grzegorz Schetyna. – Mamy wspólny klub Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. To jest integracja, która trwa tak naprawdę od 2016 roku, byliśmy coraz bliżej. Ostatnie posiedzenie naszych rad krajowych bardzo wyraźnie to powiedziało. Razem integrujemy się i idziemy do wyborów wspólnie – powiedział lider PO dziennikarzom. Już niedługo zaprezentowany ma zostać koalicyjny sztab wyborczy.

Sceptycznie do połączenia podchodzi Ryszard Petru, założyciel Nowoczesnej. W tej chwili Petru znajduje się poza Nowoczesną, a jego nowa partia Teraz! wydaje się nie funkcjonować. Niepowodzeniem zakończył się takż wcześniejczy Plan Petru. "Szkoda..." – w ten sposób polityk skomentował fakt połączenia Nowoczesnej z PO-KO.

W kwietniu 2017 r. z klubu Nowoczesnej do klubu PO przeszło czworo posłów. Półtora roku później do klubu Platformy przystąpiło w sumie ośmiu byłych posłów Nowoczesnej. Do klubu PO wróciło wtedy dwóch posłów, którzy wcześniej przenieśli się do Nowoczesnej. Klub PO zmienił nazwę na "Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska".