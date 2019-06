Bill Clinton chwali Polskę. "Cały świat was podziwia"

– Cały świat was podziwia, potrzebujemy was znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – przekonywał Clinton podczas warszawskiego szczytu Association Of Business Service Leaders.

W trakcie konferencji ABSL politycy, ekonomiści i przedsiębiorcy omawiali przyszłość sektora usług biznesowych oraz dyskutowali o wyzwaniach dla globalnej ekonomii w perspektywie najbliższych 10 lat.

Clinton ocenił, że od czasu upadku muru berlińskiego Polacy stworzyli system, który jest w stanie "zbudować integracyjną gospodarkę dobrobytu". Zwrócił przy tym uwagę, że nasza gospodarka zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej.

– Dzięki poczuciu politycznej i społecznej solidarności polski PKB potroił się od czasu wyzwolenia spod wpływu Związku Radzieckiego – stwierdził Clinton, podkreślając, że "wiele krajów chciałoby podążać tą samą drogą i być jak Polska".

– Możecie być liderem Europy i zabrać ją w zupełnie inne miejsce – przekonywał były prezydent Stanów Zjednoczonych.