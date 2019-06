Warszawa Moskwie nie wierzy

Pojawiły się głosy, że majowa rozmowa Czaputowicza z Ławrowem – pierwsze od pięciu lat oficjalne spotkanie szefów MSZ obu krajów – to krok w kierunku polsko-rosyjskiego porozumienia. W tle – wrak tupolewa, sankcje nałożone na Rosję za agresję na Ukrainie, ewentualne zaproszenie Putina do Polski… Moskwa, rozumiejąc, jak wielkie znaczenie mają szczątki prezydenckiego samolotu, może próbować wiele ugrać z Warszawą. Stanisław Stremidłowski, publicysta wpływowej i bliskiej Kremlowi agencji Regnum.ru, niejednokrotnie postulujący zbliżenie Polski i Rosji kosztem Ukrainy, chwali PiS i sugeruje, że partia Kaczyńskiego powinna „konkretnie zadbać o swoje interesy w regionie”, w „przewidywalnym” sojuszu z Rosją oczywiście, bez oglądania się na to, „co pomyślą sobie w Berlinie czy Waszyngtonie”.