RMF FM: Prezydent skierował nowelę kodeksu karnego do TK po konsultacji z prezesem PiS

Andrzej Duda miał skonsultować z prezesem PiS decyzję o skierowaniu nowelizacji do TK. Prezydent tłumaczył swoje postanowienie "wątpliwościami proceduralnymi" związanymi głównie z tempem, w jakim nowelizacja przeszła przez parlament.

Wcześniej grupa prawników napisała do prezydenta list, w którym rekomendowała weto nowelizacji. To samo doradzali Andrzejowi Dudzie niektórzy jego ministrowie.

– Nie mogę zawetować tej nowelizacji, bo ja się z jej przepisami zgadzam – ocenił prezydent. Wskazał, że tempo i sposób prac parlamentu nad nowelizacją mogło być niezgodne z prawem, co ocenić może jedynie Trybunał Konstytucyjny.

Według doniesień RMF FM, Andrzej Duda nie zawetował noweli ze względu na relacje z partią rządzącą i okres przedwyborczy (przed wyborami nie tylko parlamentarnymi, ale i prezydenckimi).

Zmiany w kodeksie karnym zakładają m.in. wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Nowela eliminuje karę 25 lat pozbawienia wolności, stanowiącej odrębny rodzaj kary. Wydłużona zostałaby natomiast kara terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, przy pozostawieniu jako dolnej granicy tej kary 1 miesiąca. Nowe przepisy wydłużają też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Sąd mógłby także orzec bezwzględne dożywocie – bez prawa do warunkowego zwolnienia - za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla sądu obligatoryjne.