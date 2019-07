Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP: Skandaliczne naruszenie wolności słowa przez firmę IKEA

W ocenie CMWP SDP działanie IKEA w skandaliczny sposób narusza konstytucyjne prawa obywatelskie wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP) oraz prawo posiadania i głoszenia poglądów (art. 54 Konstytucji RP). "Zgodnie z polską konstytucją oraz kodeksem karnym »nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią«" – przypomina Centrum.

Chodzi o pana Tomasza, który wytoczył firmie IKEA proces za zwolnienie go z pracy. Wypowiedzenie otrzymał po tym, jak odmówił udziału w ideologicznej akcji sieci pt. "Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas". Taki tytuł nosił też artykuł, który kierownictwo firmy nakazało przyswoić pracownikom. "Na firmowym forum internetowym (pracownik - red.) wyraził swoją krytyczną opinię na temat tej akcji. W swojej opinii cytował fragmenty Pisma Świętego. Ta wypowiedź stała się przyczyną wypowiedzenia jego umowy o pracę. Jak informują media, także osoby, które »polubiły« jego wpis na forum, zostały ukarane upomnieniem" – opisuje sytuację CMWP SDP.

Organizacja zwraca uwagę na to, że wedle potwierdzonych informacji medialnych faktyczną przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie poglądów i wartości katolickich. "W ocenie CMWP SDP wiele wskazuje na to, iż pracownik ten został ukarany za opublikowanie swojej opinii, co w jednoznaczny sposób narusza fundamentalną dla każdego demokratycznego państwa zasadę wolności słowa" – pisze dr Jolanta Hajdasz w imieniu CMWP SDP, które ma objąć monitoringiem działania wszystkich instytucji zajmujących się tą sprawą.

"CMWP SDP zapowiada wsparcie pracownika firmy Ikea, który poniósł dotkliwe konsekwencje z powodu publicznego wyrażenia swoich poglądów religijnych, w jego sporze z pracodawcą" – podsumowuje dr Hajdasz w komunikacie.

