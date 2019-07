Kosiniak-Kamysz: Po stronie opozycji powinny być dwa bloki

To właśnie na dzisiejszym kongresie PSL miało podjąć decyzję o tym, w jakiej formie pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Ludowcy po przegranej Koalicji Europejskiej nie chcą ponownego startu w ramach sojuszu z SLD i PO. Tymczasem Grzegorz Schetyna wciąż próbuje nakłonić Władysława Kosiniaka-Kamysza do "zjednoczenia opozycji".

– Nie wyobrażam sobie jednej listy z lewicą – stwierdził na dzisiejszym Kongresie lider ludowców. Podkreślił, że chce budować partię "umiarkowanego centrum".

– Odpowiedzią na radykalną rewolucję prawicy nie jest wojna światopoglądowa, nie jest radykalna lewica, nie jest rewolucja obyczajowa. Odpowiedzią na radykalizmy z prawej i z lewej strony jest umiarkowane centrum, które będziemy budować, które budujemy – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz otwierając Radę Naczelną PSL. Dodał również, że jeden blok "nie pokona rządzących". – Tylko dwa bloki, określone programowo i ideowo mają szansę na zatrzymanie samodzielnych rządów jednej partii. Bo rządy jednej partii nigdy nie służyły Polsce – wyjaśniał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że naturalnym partnerem PSL "wydaje się być PO". – Tylko trzeba się określić. Albo buduje się umiarkowane centrum z PSL, albo buduje się koalicję z lewicą. Połączyć tego, według mnie, się nie da – ocenił.

Lider ludowców wypowiedział się też na temat wyborców PiS.

– My nie idziemy ich pokonać. My idziemy ich przekonać, że inna Polska jest możliwa. My szanujemy rozstrzygnięcia demokratyczne, doceniamy dobre rzeczy. Negujemy to co złego się wydarzyło, szczególnie podział społeczny. Odrzucenie demokratycznego państwa prawnego – wskazał polityk.