Kaczyński: Musimy odrzucić wielką ofensywę zła

Prezes PiS podkreślił, że poparcie społeczne dla swojej formacji traktuje jako zobowiązanie do wytężonej pracy dla Polski. Jak dodał, celem kongresu PiS w Katowicach jest wyznaczanie kierunków pracy i rozwiązań, które przyjmie obóz Zjednoczonej Prawicy. – Tego, co wiąże się z jej efektywnością, by ta praca służyła Polakom i Polsce. To drugie spotkanie naszych działaczy w tym miejscu. Takie spotkanie miało miejsce cztery lata temu, to też była konwencja programowa i przyniosła bardzo dobre rezultaty. Ta jest podobna, ale jednocześnie inna, bo wtedy nie byliśmy pewni, że uda się wygrać wybory, a w szczególności, że będziemy samodzielnie rządzić i zmieniać kraj. To różnica bardzo ważna. Nie wiedzieliśmy wtedy, czy ten program, który układamy zostanie zrealizowany. Ze wszystkich stron słyszeliśmy, że nie. Dzisiaj wiemy, że można wygrać i wiemy, że można zrobić. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy utrzymamy poparcie, zdołamy uzyskać wiarygodność – wyliczał.

Jarosław Kaczyński powiedział też, że wiarygodność PiS oraz wysokie poparcie społeczne to znakomity punkt startu. – Nie możemy uczynić niczego, co by spowodowałoz że ten wielki dorobek zostanie zmarnowany, że stracimy to, co zyskaliśmy. Zaczynamy z dobrego punktu. Teraz od nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej skutecznie. Po to, aby iść dalej potrzebujemy nowego programu. Programu kontynuacji, ale tam, gdzie trzeba, także zmiany. Programu, który będzie skierowany do wszystkich Polaków. Programu stabilizacji i spokoju. Programu, który będzie zapewniał nam rozwój, sprawiedliwy podział owoców tego rozwoju. To oznacza, że stoją przed nami bardzo ważne wyzwania, odnoszące się do wszystkich sfer naszego życia – mówił.

Kaczyński: Polska jest dla nas wielką wartością, warto być Polakiem

Według prezesa PiS, najważniejsze wyzwanie odnosi się do "wielkiego programu społecznego i polityki wzrostu". – Musimy pamiętać, a ja w to wierzę, że wszyscy uczestnicy tego spotkania przyjmują takie założenie, iż nie możemy niczego uronić z tego, co zostało już przekazane społeczeństwu. Jednocześnie musimy szukać wszystkich zasobów wzrostu, bo one istnieją. Tych zasobów, które daje nam rozwój nauki i techniki. Z tego też musimy umieć korzystać. Wreszcie jest pytanie o zasoby finansowe i to te, które mamy w kraju i zewnętrzne. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Musimy mieć tego rodzaju program, musimy go wypracować. To nasze główne, trudne, ale możliwe zadanie. Można to zrobić. Można uczynić nasz kraj lepszym niż dzisiaj. Dobra zmiana musi być kontynuowana. Musi trwać dobry czas dla Polski. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by ten dobry czas trwał. Demokracja przedstawicielska zmusza do myślenia w rytmie parlamentarnych kadencji. Trzeba jednak myśleć na wiele lat do przodu, bo tylko wtedy można mieć realne sukcesy. Nie każdy problem da się rozwiązać w cztery lata. To jest bardzo ważne dlatego, by dobry czas Polski i Polaków trwał. A powinien trwać i musi trwać. Polska jest dla nas wielką wartością, warto być Polakiem – mówił.

– Polska musi pozostać wyspą wolności, bo jesteśmy wyspą wolności. Choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. To może trwać tylko w oparciu o sukcesy w innych dziedzinach. Alternatywą jest czas przeszły, w którym nic nie można zrobić i wszystko jest niemożliwe. Czas przeszły wzbogacony o wielką ofensywę zła. Musimy odrzucić wielką ofensywę zła – powiedział.