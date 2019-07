Tusk komentuje słowa Kaczyńskiego. "Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te"

Prezes PiS podkreślił, że poparcie społeczne dla swojej formacji traktuje jako zobowiązanie do wytężonej pracy dla Polski. Jak dodał, celem kongresu PiS w Katowicach jest wyznaczanie kierunków pracy i rozwiązań, które przyjmie obóz Zjednoczonej Prawicy. – Polska musi pozostać wyspą wolności, bo jesteśmy wyspą wolności. Choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. To może trwać tylko w oparciu o sukcesy w innych dziedzinach. Alternatywą jest czas przeszły, w którym nic nie można zrobić i wszystko jest niemożliwe. Czas przeszły wzbogacony o wielką ofensywę zła. Musimy odrzucić wielką ofensywę zła – powiedział.

Do słów lidera Zjednoczonej Prawicy odniósł się na Twitterze Donald Tusk, ustępujący szef Rady Europejskiej. "Mówią, że chcą odrzucić ofensywę zła i że będą szerzyć dobro. Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te" – napisał.