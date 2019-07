Kaczyński pochwalił Morawieckiego. Użył oryginalnego porównania

Przemawiając na konwencji PiS w Katowicach, Kaczyński nawiązał do unijnego szczytu dotyczącego obsady najważniejszych stanowisk w UE, na którym – dzięki twardym sprzeciwie m.in. Polski – przepadła kandydatura Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej.

– Naprawdę, to co zrobił (Morawiecki – red.) w Brukseli, to jest tak - ja lubię lekkoatletykę - jakby skoczył dziewięć metrów w dal z plecakiem kamieni na plecach. Zrobił coś, co wydawało się naprawdę niemożliwe, a okazało się możliwe. Dziękuję, gratuluję – powiedział prezes PiS.

Wcześniej w swoim wystąpieniu premier mówił o Timmermansie tak: – Miał być wybrany na główne stanowisko w UE pewien pan, który mówi, że bardzo nas lubi, bardzo się nami zajmuje, interesuje od paru lat, ale my już nie chcemy, żeby on się za bardzo nami interesował.

– Nie ma naszej zgody na to, aby najwyższe stanowisko w UE zajmował ktoś, kto nas atakuje – oświadczył Morawiecki.

Stanowisko szefa Komisji Europejskiej ma objąć niemiecka minister obrony, Ursula von der Leyen.