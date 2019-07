Podpisano kontrakt na remont czołgów. Morawiecki: Mamy do czynienia z kolejnym milowym krokiem

W Gliwicach podpisano kontrakt na remont czołgów T-72. Jego wartość to blisko dwa miliardy złotych. – Ta umowa pozwala wierzyć, że nasza armia będzie coraz lepiej uzbrojona i coraz bardziej zdolna do obrony naszego terytorium. Mamy do czynienia z milowym krokiem do odbudowy potencjału polskiej armii – mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki.

Premier oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, gdzie wzięli udział w uroczystości podpisania umowy na remont czołgów T-72. – Udało się dopiąć tę umowę, która daje możliwość rozwijania naszych umiejętności, utrzymania miejsc pracy tutaj w Gliwicach dla ponad 1000 pracowników, dla kooperantów, dla firm, które współpracują z Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” – powiedział. Mateusz Morawiecki podkreślił, że to "niezwykle ważny moment, że nasze możliwości operacyjne napraw i modernizacji czołgu T-72 dadzą możliwość utrzymania miejsc pracy i rozwijania kompetencji obronnych". – Ten wielki kontrakt, na blisko 2 mld zł, który na najbliższe sześć lat daje miejsca pracy, ale też pozwala budować specjalizacje, budować kompetencje pomiędzy pracownikami zakładów, ale także we współpracy z naszymi ośrodkami akademickimi, naukowymi z naszą armią – dodał. Modernizacja będzie realizowana przez polski przemysł zbrojeniowy w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy. Kwota zawartego kontraktu to 1,75 mld zł. Czołgi będą remontowane w latach 2019-2025.