Kukiz śpiewa na konwencji z PSL. Ziemkiewicz: Czy nagrał już nową wersję "Jak ja was k**** nienawidzę"?

Liderowi ruchu Kukiz'15 zarzuca się, że zawierając koalicję z najstarszą polską partią, utracił on swój wizerunek antysystemowca. Paweł Kukiz wielokrotnie krytykował PSL, nazywając tę formację m. in. "zorganizowaną grupą przestępczą". Teraz na wspólnej konwencji wyborczej muzyk wykonał utwór "Polska budzi się", co rozbawiło komentatorów i internautów.

Wystąpienie Kukiza nie uszło uwadze Rafała Ziemkiewicza. Publicysta "Do Rzeczy" celnie przypomniał o innym, starym przeboju działacza.

"To prawda że Kukiz nagrał na wybory nową wersję starego hitu "Jak ja was k**** nienawidzę!" - "Jak ja was kochani koalicjanci cenię i popieram”? – zapytał na Twitterze Ziemkiewicz.

Chodzi o bardzo kontrowersyjny hit Kukiza pt. "Wirus SLD" sprzed lat, gdzie muzyk w wulgarny sposób wyraził sprzeciw wobec postkomunistycznego rządu. Przypomnijmy, że w koalicję z SLD wchodziło m. in. PSL.