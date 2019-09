Kidawa-Błońska: To do Waszych kieszeni sięga dzisiejszy rząd. Dużo obiecuje za nieswoje

Małgorzata Kidawa-Błońska rozpoczęła swoje wystąpienie na konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu od podziękowań dla mikrofirm i małych przedsiębiorców. Jak podkreślała, to właśnie oni zatrudniają ponad 4 miliony osób.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera mówiła o potrzebue szanowania i doceniania ludzi pracy. – Ci, którzy ją wykonują, ale także ci, którzy ją dają, bo jedni i drudzy są od siebie zależni i muszą współdziałać. To wy jesteście także sercem gospodarki i siłą polskiej gospodarki, a zdrowa gospodarka to nie są słupki na kartce, prezentacja danych w programie telewizyjnym. Gospodarka to właśnie miejsca pracy i pensja w kieszeni na koniec miesiąca – akcentowała wicemarszałek Sejmu.

Polityk wskazywała, że gospodarka jest marzeniem naszych dzieci o lepszym życiu, a w samym jej sercu są małe firmy, małe przedsiębiorstwa, którzy z odwagą i optymizmem podejmują ryzyko, by te firmy założyć i prowadzić. – I nie można im mówić, że się do tego nie nadają. W rozmowach z wami często pytacie o moje zdanie, więc chcę wam powiedzieć. Jeżeli macie marzenie, żeby założyć własną firmę, to jestem po waszej stronie. Jeżeli chcecie znaleźć dobrze płatną pracę, żeby zapewnić rodzinie dobre życie, to także jestem po waszej stronie. Jeżeli wstajecie o świcie, żeby zbudować firmę i pracujecie od rana do wieczora, to także jestem po waszej stronie. Ale jeżeli wspieracie się zasiłkiem, ale chcecie zapracować na lepszą szansę w życiu, to tym bardziej jestem po waszej stronie. Współpraca, a nie kłótnie. To jest nasz cel – mówiła.

– Drodzy pracownicy, wiem, że wasza sytuacja nie jest łatwa. My wiemy, co zrobić, żebyście zarabiali więcej teraz. I to już od stycznia. Dzięki programowi Koalicji Obywatelskiej 6,5 miliona Polaków dostanie ponad 600 zł więcej wypłaty co miesiąc – przekonywała Kidawa-Błońska. Jak wyjaśniła, KO chce obniżyc składki na ZUS małym firmom. – Będą liczone od pensji minimalnej. Zyskacie prawie 2500 zł rocznie – dodawała. – Drodzy przedsiębiorcy, jeśli płacicie CIT, a wasze firmy rosną szybciej niż gospodarka, będziecie płacić niższy podatek. Będziecie mieli pieniądze na inwestycje. Koniec z blokowaniem zwrotu VAT i uciążliwymi kontrolami. Tam, gdzie to możliwe, będą odbywać się elektronicznie. Nikt nie będzie was nachodził – podkreślała.

Kończąc swoje wystąpienie Kidawa-Błońska stwierdziła, że program KO to "program ludzkich spraw". – My rozumiemy, że to ludzie pracy i przedsiębiorcy budują polską gospodarkę. Pamiętajmy, ci najmniejsi zatrudniają 4 miliony Polaków. Odrobiliśmy lekcję. Napisaliśmy ten program dla was – skwitowała.

