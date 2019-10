Prokuratura Krajowa przejmuje śledztwo ws. strzelaniny w Gdańsku

Do strzelaniny doszło o godz. 3 nad ranem w Gdańsku Wrzeszczu. Postrzelonych zostało dwóch mężczyzn.Według wstępnych ustaleń prokuratury 21- i 22-latek mieli próbować włamać się do mieszkania przez okno. W tym momencie lokator oddał do nich kilka strzałów z pistoletu. Strzały oddał pracownik Prokuratury Rejonowej w Gdyni, prokurator wojskowy.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie związane z próbą włamania do mieszkania prokuratora wojskowego. Jednocześnie wszczęto drugie śledztwo ws. oddania strzałów przez oficera. W związku z tym, że czynności cywilne wykonywane przez prokuratora wojskowego podlegały zwierzchnictwu Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, ta zwróciła się z prośbą o przejęcie postępowania przez inną jednostkę tłumacząc to kwestią zachowania obiektywizmu – informuje WP.

– Złożyliśmy wniosek do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o wyłączenie nas z prowadzenia sprawy dotyczącej oddania strzałów przez prokuratora wojskowego – powiedziała portalowi prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zapadła decyzja. Dalszym prowadzeniem tej sprawy zajmie się Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.